

Экс-премьер Грузии: «Россия вознаграждает Грузию за ее позицию по Украине

20.01.2023 19:17





Бывший премьер-министр Гиорги Гахария заявил, что Россия «вознаграждает» Грузию за ее политику в отношении Украины.



Так Гахария реагирует на заявления, сделанные в Москве в отношении Грузии в последние дни, которые касаются восстановления прямого авиасообщения и дипломатических отношений.



«Россия вознаграждает Грузию за ее позицию по Украине, и после заявлений депутатов Иванишвили о том, что ЕС и НАТО больше не являются панацеей, она рассматривает возможность восстановления всех видов отношений, включая дипломатические. Это предательство национальных интересов Грузии и исторического выбора народа», — написал Гахария в Twitter.



Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на восстановление прямого авиасообщения между двумя странами. Лидеры правящей партии Грузии заявили, что не видят в этом ничего плохого.





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