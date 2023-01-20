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Экс-премьер Грузии: «Россия вознаграждает Грузию за ее позицию по Украине
20.01.2023 19:17
Бывший премьер-министр Гиорги Гахария заявил, что Россия «вознаграждает» Грузию за ее политику в отношении Украины.
Так Гахария реагирует на заявления, сделанные в Москве в отношении Грузии в последние дни, которые касаются восстановления прямого авиасообщения и дипломатических отношений.
«Россия вознаграждает Грузию за ее позицию по Украине, и после заявлений депутатов Иванишвили о том, что ЕС и НАТО больше не являются панацеей, она рассматривает возможность восстановления всех видов отношений, включая дипломатические. Это предательство национальных интересов Грузии и исторического выбора народа», — написал Гахария в Twitter.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на восстановление прямого авиасообщения между двумя странами. Лидеры правящей партии Грузии заявили, что не видят в этом ничего плохого.
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