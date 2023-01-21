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Джо Байден: Украина получит всю необходимую помощь
21.01.2023 11:36
Президент США прокомментировал возможность поставки немецких танков Leopard в Украину. Он заявил, что Украина получит все необходимое для борьбы с российским агрессором. Об этом Джо Байден сказал после выступления в Белом доме по случаю зимней встречи мэров городов США, передает ИА Anadolu со ссылкой на американские СМИ.
«Украина получит всю необходимую помощь», - ответил Байден на вопрос репортера, поддерживает ли он намерение Польши передать Украине танки немецкого производства.
Показательно, что об этом президент США сказал после завершения в Германии восьмого заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», где не удалось достичь согласия Германии на поставку Украине танков Leopard из других стран.
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