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Дзебисашвили: Власть Грузии пытается усидеть на двух стульях
21.01.2023 11:40
Если полеты возобновятся, в Москве это будет рассмотрено как вопрос сближения России и Грузии, за чем следует восстановление дипломатических отношений, - так профессор Университета Грузии Лаша Дзебисашвили оценил заявление главы МИД России Сергея Лаврова о Грузии.
Как заявил Лаша Дзебисашвили в программе «Резюме» на канале «Палитраньюс», власть Грузии пытается усидеть на двух стульях.
«С одной стороны, политически продолжает заявлять, что Евросоюз — это будущее нашей страны. Если посмотреть в практическом измерении, то в связи с 12 пунктами, хотя бы с точки зрения требований, предусмотренных соглашением об ассоциации, шаги не предпринимаются. В этом плане, естественно, что эта ситуация приемлема для России.
Возобновление полетов имеет две стороны: политическую и практическую. Политически это четкий жест, что происходит сближение двух государств. Никто это скрыть не сможет. Прямой мессидж. С практической точки зрения это не имеет никакого значения. Какое имеет значение, въедет ли человек дорожным транспортом, морским или воздушным? К сожалению, наша власть не учитывает политическое значение. Если полеты возобновятся, в Москве это будет рассмотрено как вопрос сближения России и Грузии, за чем следует восстановление дипломатических отношений», - сказал Лаша Дзебисашвили.
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