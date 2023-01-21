

Глава Минрегиона Грузии и президент ФФГ провели встречу с президентом УЕФА

21.01.2023 11:50





Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе вместе с президентом Федерации футбола Грузии Леваном Кобиашвили встретился с делегацией Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). На встрече обсуждался процесс подготовки к проведению в Грузии чемпионата Европы среди сборных до 21 года.



Грузия примет турнир с 21 июня по 8 июля этого года. Ираклий Карселадзе подробно проинформировал о ходе работ, которые осуществляет Фонд муниципального развития в рамках восстановления спортивной инфраструктуры в Тбилиси, Кутаиси, Цхалтубо, Кобулети и Батуми.



Сейчас реабилитационные работы ведутся на стадионе «Рамаз Шенгелия» в Кутаиси, на стадионе «Борис Пайчадзе» («Динамо») в Тбилиси, на центральном и запасном стадионе «Локомотива» имени Михаила Месхи, на стадионах «Давид Петриашвили» и «Баса». Также строятся новые футбольные стадионы в Батуми, Кобулети и Цхалтубо. Работы по строительству и реконструкции стадионов ведутся с участием и под контролем УЕФА.



Информацию распространяет пресс-служба Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.







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