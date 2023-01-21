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Манджгаладзе: Когда тебя хвалят Гаврилов и Лавров, т.е. нравишься врагу - ты уже предал свою страну


21.01.2023   14:55


Скажу прямо, обращаюсь к Ираклию Кобахидзе, когда тебя хвалит Гаврилов, ты нравишься Лаврову, как и другим российским пропагандистам, то есть нравишься врагу - это значит, что ты уже предал свою страну, - заявил депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, говоря по поводу возможного возобновления прямого авиасообщения с Россией.

Как отметил Паата Манджгаладзе, возобновление полетов является своего рода «наградой» от России за грузинские антигосударственные действия в течение российско-украинской войны.

«Наблюдая за процессом, я вижу, что «Грузинская мечта» потеряла ощущение реальности, и пока народ не даст им по носу кулаком, они будут продолжать эту предательскую политику. Мы должны противопоставить этому мирный протест. У нас нет времени ждать выборов 2024 года. Русские могут не только говорить о восстановлении дипломатических отношений, но и сказать, что если мы откажемся, например, от НАТО и ЕС, они облегчат нам перемещение в Ахалгори. Продажа души дьяволу — это не путь объединения Грузии», - заявил Паата Манджгаладзе.

Кроме того, по словам Пааты Манджгаладзе, президент Грузии Саломе Зурабишвили осознает, что если она сейчас четко не дистанцируется от «Грузинской мечты», то «последует за ними в российское болото».

«Что касается позиции президента по поводу возобновления авиасообщения, то Саломе Зурабишвили — человек, выросший в семье иммигрантов, получивший образование во Франции, и прекрасно понимающий, что если она сейчас четко не дистанцируется от «Грузинская мечты», то последует за ними в российское болото», - заявил Паата Манджгаладзе.

Для справки, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она не приветствует возобновление полетов с Россией.

«Если в это время мы помним что-то об уже устаревших трюках России, то должны понимать, что Кремль «вбрасывает» такие темы, когда надеется образовать трещину между нами и нашими западными партнерами.

Также вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения в адрес страны – об обходе санкций через Грузию», - заявила Зурабишвили.


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