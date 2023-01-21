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Ника Мелиа: Уверен, что избиратель обязательно сделает правильный выбор
21.01.2023 19:29
Действующий председатель «Национального движения» Ника Мелиа встретился с партактивом в Зугдиди.
Как заявил Мелиа, соперники используют против него грязную кампанию.
На вопрос, почему председатель Зугдидской парторганизации Ани Цитлидзе не присутствовала на брифинге в его поддержку вместе с другими депутатами сакребуло и почему член политсовета партии Леван Конджария выразил поддержку Левану Хабеишвили, Мелиа ответил: «Я не знаю и не стану комментировать этот вопрос. Я здесь потому, что перед партией и страной стоит множество вызовов. Эти вызовы необходимо преодолеть. Обязательно победить должен сильный кандидат. В адрес меня развернута грязная кампания, это их стратегия, я уверен, что избиратель обязательно сделает правильный выбор».
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