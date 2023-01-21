

Ника Мелия: В партии и в стране обязательно будут большие политические перемены

21.01.2023 22:07





В Зугдиди Ника Мелия встречается с членами и сторонниками партии в закрытом формате.



Как заявил Мелия журналистам перед встречей, оппоненты развернули против него грязную кампанию.



По его словам, избирательный процесс начался в неприемлемых формах.



«Этот избирательный процесс, мягко говоря, начался абсолютно неуместно, в неприемлемых формах и с нанесением ущерба общеполитической общественной жизни. Несмотря на все это, буквально через несколько дней пройдут выборы в партии «Национальное движение». В этой стране обязательно произойдут большие политические изменения, однако, сначала большие политические изменения произойдут в партии», - заявил Ника Мелия.



Мелия не стал комментировать вопрос о том, почему председатель зугдидской парторганизации Ани Цитлидзе не присутствовала на брифинге в его поддержку вместе с депутатами муниципального собрания (сакребуло) и почему член политсовета Леван Конджария выразил поддержку Левану Хабеишвили.



Напомним, что согласно решению политсовета партии «Национальное движение» выборы председателя партии состоятся 28-29 января 2023 года. На пост председателя претендуют 4 кандидата – Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Нона Мамулашвили и Геогрий Мумладзе.





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