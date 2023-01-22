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Закрылся франкоязычный канал российской государственной телекомпании Russia Today
22.01.2023 15:14
Закрылся франкоязычный канал российской государственной телекомпании Russia Today. Об этом решении российская телекомпания заявила после ареста ее счетов из-за санкций, введенных Евросоюзом. Информацию распространила редактор франкоязычной редакции Ксения Федорова.
«Наш канал больше не может продолжать вещание», — написала Федорова на своей странице в Twitter.
В пресс-релизе телекомпании указывается, что 123 сотрудника телеканала, в том числе 77 журналистов, потеряли работу.
Вещание российской государственной телекомпании Russia Todayбыло ограничено во многих странах Европы после вторжения России в Украину. С марта 2022 года Russia Today и агентству «Спутник» запрещено работать на территории Евросоюза.
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