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Закрылся франкоязычный канал российской государственной телекомпании Russia Today


22.01.2023   15:14


Закрылся франкоязычный канал российской государственной телекомпании Russia Today. Об этом решении российская телекомпания заявила после ареста ее счетов из-за санкций, введенных Евросоюзом. Информацию распространила редактор франкоязычной редакции Ксения Федорова.

«Наш канал больше не может продолжать вещание», — написала Федорова на своей странице в Twitter.

В пресс-релизе телекомпании указывается, что 123 сотрудника телеканала, в том числе 77 журналистов, потеряли работу.

Вещание российской государственной телекомпании Russia Todayбыло ограничено во многих странах Европы после вторжения России в Украину. С марта 2022 года Russia Today и агентству «Спутник» запрещено работать на территории Евросоюза.


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