

Бильдт: «Постыден отказ режима в Грузии предоставить Саакашвили надлежащее лечение»

23.01.2023 10:51





Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт прокомментировал ситуацию вокруг Михаила Саакашвили. Политик сделал публикацию в Twitter, в которой призвал США и ЕС оказать давление на тех, кто принимает решения в Тбилиси.



«Постыден отказ режима в Грузии предоставить Михаилу Саакашвили надлежащее лечение, предпочтительно за рубежом. Я согласен с Энн Эпплбаум в том, что ЕС и США должны усилить давление на тех, кто командует в Тбилиси», — написал Бильдт.







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