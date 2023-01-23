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Бильдт: «Постыден отказ режима в Грузии предоставить Саакашвили надлежащее лечение»
23.01.2023 10:51
Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт прокомментировал ситуацию вокруг Михаила Саакашвили. Политик сделал публикацию в Twitter, в которой призвал США и ЕС оказать давление на тех, кто принимает решения в Тбилиси.
«Постыден отказ режима в Грузии предоставить Михаилу Саакашвили надлежащее лечение, предпочтительно за рубежом. Я согласен с Энн Эпплбаум в том, что ЕС и США должны усилить давление на тех, кто командует в Тбилиси», — написал Бильдт.
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