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Бильдт: «Постыден отказ режима в Грузии предоставить Саакашвили надлежащее лечение»


23.01.2023   10:51


Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт прокомментировал ситуацию вокруг Михаила Саакашвили. Политик сделал публикацию в Twitter, в которой призвал США и ЕС оказать давление на тех, кто принимает решения в Тбилиси.

«Постыден отказ режима в Грузии предоставить Михаилу Саакашвили надлежащее лечение, предпочтительно за рубежом. Я согласен с Энн Эпплбаум в том, что ЕС и США должны усилить давление на тех, кто командует в Тбилиси», — написал Бильдт.


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