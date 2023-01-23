

Кобахидзе: Если бы Грузия экспортировала подсанкционную продукцию в Россию, в 2022 году экспорт увеличился бы непропорционально

23.01.2023 13:32





В 2022 году по сравнению с 2021 годом рост общего объема экспорта Грузии составил 33 процента, тогда как за тот же период экспорт в Россию увеличился всего лишь на 7 процентов, - пишет в социальной сети председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



По его словам, товары, ввозимые в Россию из Грузии, составляют всего 0,3 процента от всего импорта России в 2022 году.



Кроме того, по словам Кобахидзе, «печально, когда и президент присоединяется к тиражированию лжи, требуя «категоричного и подкрепленного фактами ответа» на обвинения».



«Пару дней назад журналист CNN задал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вопрос, основанный на ложной информации, связанной с Грузией. В частности, журналист заявил, что распространяются сообщения о ввозе санкционных товаров в Россию через разные страны, особенно через Грузию, и поинтересовался, решит ли эту проблему следующий пакет санкций ЕС.



CNN – это не рядовое СМИ, и этот факт наглядно показывает, насколько масштабна координация, направленная против национальных интересов Грузии. Соответственно, озвученная журналистом CNN ложная информация требует незамедлительного реагирования.



Если бы Грузия пропускала подсанкционную продукцию в Россию, экспорт из Грузии в Россию в 2022 году увеличился бы непропорционально. Однако, давайте посмотрим, что происходит на самом деле:



В 2022 году, по сравнению с 2021 годом, рост общего объема экспорта Грузии составил 33%, тогда как за тот же период экспорт в Россию увеличился всего на 7%. В аналогичный период экспорт из Грузии в Китай увеличился на 20%, в Азербайджан – на 27%, в Турцию – на 35%, в США – на 36%, в Болгарию – на 67%, в Армению – на 129%, в Казахстан – на 148%. Доля экспорта в Россию в общем объеме экспорта Грузии в 2022 году не только не увеличилась, но и существенно сократилась, что безошибочно подтверждает ложность информации, распространенной журналистом CNN.



Тут же следует отметить, что вывезенные из Грузии товары составляют всего 0,3 (!) процента от всего импорта России в 2022 году. На этом фоне, когда конкретные зарубежные СМИ утверждают, что Россия кормится импортируемыми из Грузии товарами, это, мягко говоря, огромная ложь.



Также нужно отметить, что в 2022 году более 3/4 товаров, экспортируемых из Грузии в Россию, составляли алкогольные и безалкогольные напитки, сельскохозяйственная продукция и ферросплавы.



Когда влиятельные иностранные СМИ распространяют ложь такого масштаба, направленную против грузинского государства, это отдельная проблема. Однако еще большая проблема, когда такую ​​же ложь распространяет грузинская радикальная оппозиция и принадлежащие ей медиасредства. Этот факт лишний раз подтверждает, что для этих людей национальные интересы Грузии ничего не значат, и на самом деле они служат не Грузии, а враждебной ей силе. Также печально, когда к тиражированию лжи присоединяется и президент, которая потребовала «категоричного и подкрепленного фактами ответа» на обвинения.



Это мой категоричный и подкрепленный фактами ответ на ложные обвинения в том, что Россия «выживает» за счет грузинского экспорта и обходит санкции с помощью Грузии», - пишет Кобахидзе Ираклия Кобахидзе и распространяет соответствующий фотоматериал.





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