

Ауреску: Надеемся, что власти Грузии предпримут необходимые шаги в ответ на рекомендации

23.01.2023 13:33





По заявлению министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, он надеется, что власти Грузии серьезно относятся и предпринимают все необходимые шаги для выполнения рекомендаций Еврокомиссии.



По его словам, он также надеется, что отчет Еврокомиссии станет дорожной картой для будущих реформ и принятия оценки, как это произошло в случае с Украиной и Молдовой.



«Конечно, мы не можем заранее обсуждать оценку Еврокомиссии, которая будет опубликована, но мы надеемся, что власти Грузии серьезно относятся и предпринимают все необходимые шаги для выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Надеюсь, что эта оценка будет в какой-то мере полезна как дорожная карта для будущих реформ и принятия решения, как это произошло в случае с другими странами — Украиной и Молдовой», — сказал Богдан Ауреску.







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