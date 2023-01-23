

Ринкевичс: В первую очередь я хотел бы увидеть отчет Еврокомиссии о выполнении Грузией рекомендаций ЕС

23.01.2023 13:36





«Как только критерии будут выполнены, следующим шагом будет принятие решения, в том числе о статусе кандидата, но сначала нам нужно увидеть отчет, подготовленный Еврокомиссией», — заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.



Первого дипломата Латвии спросили об информации, распространенной «Радио Свобода», согласно которой в ежегодном отчете Еврокомиссии о расширении ЕС, Грузия будет иметь лучшую оценку, чем Украина и Молдова.



«Я уважаю медиа и журналистов, но в первую очередь хочу увидеть отчет, узнать, что написано в документе, как оцениваются Грузия, Украина и Молдова, а затем мы должны принять важное решение, когда придет время. До тех пор любые разговоры о том, какое решение будет принято на основе этого отчета, будут спекуляциями. Есть много вопросов, которые необходимо решить стране. После того, как критерии будут выполнены, конечно, следующим шагом для всех является принятие решения, в том числе и по статусу кандидата», — заявил Ринкевичс.







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