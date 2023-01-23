

Представители оппозиционных партий призвали население собраться на Руставели 24 февраля

23.01.2023 13:45





Представители оппозиционных партий и различных сфер призвали население присоединиться к акции 24 февраля на проспекте Руставели.



Как заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, люди должны собраться так, чтобы все поняли, что их непоколебимая воля к построению сильной и единой Грузии с Европой и Евроатлантическим альянсом никогда не будет пересмотрена.



«Сегодня мы все стоим вместе, и нас объединяет одно — идея сильной Грузии вместе с европейской и западной цивилизацией. Нас объединяет то, что на протяжении последних десятилетий было выбором большинства населения Грузии. Сегодня этот выбор хотят подвергнуть сомнению, пересмотреть сила, которая, к сожалению, сегодня находится у власти в Грузии.



Они вышли из конституционных рамок, они предают волю грузинского народа, говорят нам, что с Россией лучше, чем строить сильную Грузию вместе с цивилизованным миром. Мы не можем с этим смириться. Какую бы дезинформационную кампанию они не проводили, на нас она не сработает и не сможет подействовать.



Именно поэтому мы предлагаем 24 февраля всей Грузии собраться на проспекте Руставели. Давайте вместе скажем друг другу, что никакая дезинформация не работает против нас, и наша непоколебимая воля построить сильную, единую Грузию с Европой и Евроатлантическим альянсом никогда не будет пересмотрена», — сказал Георгий Вашадзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





