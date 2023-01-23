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Манджгаладзе: У меня складывается впечатление, что "Грузинская мечта" готовит Грузию к союзу Россия-Беларусь
23.01.2023 13:49
«Ираклий Кобахидзе продолжает свой вредоносный антизападный пафос, чтобы оправдать свое предательство», — заявил член «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
Манджгаладзе отреагировал на заявление Ираклия Кобахидзе, где председатель «Грузинской мечты» говорит: «Журналист CNN задал Урсуле фон дер Ляйен вопрос, основанный на ложной информации, хорошо видно, насколько масштабна координация, которая направлена против интересов Грузии».
По словам Пааты Манджгаладзе, остается впечатление, что они готовятся не к выполнению рекомендаций Евросоюза, а готовят Грузию к вступлению в союз Россия-Беларусь.
Кобахидзе считает CNN частью силы глобальной войны. Как будто CNN, Запад и собравшиеся в Давосе лидеры — это силы глобальной войны, желающие плохого для Грузии, а Лавров и Гаврилов — благодетели.
Кобахидзе в свое время едва не завершил свою политическую карьеру из-за политического флирта с Гавриловым, и если он будет продолжать в том же духе, то вскоре ему придется ее закончить. У меня складывается впечатление, что они не готовятся выполнять рекомендации Евросоюза, а готовят Грузию к вступлению в союз Россия-Беларусь. Что касается статистических данных, то Кобахидзе «упустил» и сознательно лжет, публикуя статистику, на сколько процентов увеличилось количество транзитных грузов», — заявил Паата Манджгаладзе.
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