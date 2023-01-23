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Манджгаладзе: У меня складывается впечатление, что "Грузинская мечта" готовит Грузию к союзу Россия-Беларусь


23.01.2023   13:49


«Ираклий Кобахидзе продолжает свой вредоносный антизападный пафос, чтобы оправдать свое предательство», — заявил член «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

Манджгаладзе отреагировал на заявление Ираклия Кобахидзе, где председатель «Грузинской мечты» говорит: «Журналист CNN задал Урсуле фон дер Ляйен вопрос, основанный на ложной информации, хорошо видно, насколько масштабна координация, которая направлена ​​против интересов Грузии».

По словам Пааты Манджгаладзе, остается впечатление, что они готовятся не к выполнению рекомендаций Евросоюза, а готовят Грузию к вступлению в союз Россия-Беларусь.

Кобахидзе считает CNN частью силы глобальной войны. Как будто CNN, Запад и собравшиеся в Давосе лидеры — это силы глобальной войны, желающие плохого для Грузии, а Лавров и Гаврилов — благодетели.

Кобахидзе в свое время едва не завершил свою политическую карьеру из-за политического флирта с Гавриловым, и если он будет продолжать в том же духе, то вскоре ему придется ее закончить. У меня складывается впечатление, что они не готовятся выполнять рекомендации Евросоюза, а готовят Грузию к вступлению в союз Россия-Беларусь. Что касается статистических данных, то Кобахидзе «упустил» и сознательно лжет, публикуя статистику, на сколько процентов увеличилось количество транзитных грузов», — заявил Паата Манджгаладзе.


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