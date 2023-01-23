

Пекка Хаависто: Некоторые внутренние процессы задержали демократический прогресс Грузии

23.01.2023 14:56





По заявлению министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, они находятся в постоянном контакте с властями страны для определения пути членства Грузии в ЕС.



Вместе с тем, по словам главы МИД Финляндии, печально, что некоторые внутренние процессы создали препятствия демократическому прогрессу и отбросили страну назад.



«Во-первых, мы очень довольны прогрессом Украины и Молдовы. Мы находимся в постоянном контакте с властями страны для определения пути членства Грузии в ЕС. Насколько я знаю, есть ряд внутриполитических вопросов, которые должны быть решены внутри Грузии. К сожалению, некоторые внутренние процессы задержали демократический прогресс и отбросили страну назад, но мы надеемся, что Грузия вскоре присоединится к нам», — заявил Пекка Хаависто.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





