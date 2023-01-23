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Дарчиашвили: Важным приоритетом деятельности МИД является защита прав граждан Грузии за границей
23.01.2023 16:16
В Министерстве иностранных дел состоялась церемония открытия координационной встречи работников консульств Грузии за рубежом.
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили выступил перед 70 консульскими работниками, командированных в 55 страны мира, которые служат для защиты интересов граждан Грузии за рубежом. По словам министра, главной обязанностью Грузии, как и любого другого демократического государства, является забота о своих гражданах как внутри страны, так и за ее пределами.
«Я хочу, чтобы каждый ваш шаг и повседневная деятельность были направлены на интересы граждан Грузии за границей, и вы, конечно же, будете иметь поддержку с нашей стороны, в первую очередь со стороны правительства Грузии и Министерства иностранных дел, чтобы еще эффективнее заботиться о благополучии наших граждан», — отметил Дарчиашвили.
В рамках мероприятия для консулов состоялась презентация обновленного сайта консульских сервисов.
По информации пресс-службы МИД, обновленный сайт адаптирован с учетом потребностей граждан. В частности, добавлен личный профиль пользователя, через который человек может формировать шаблон данных, делать электронные заявки, проверять статус заявок и загружать документы. Кроме того, зарегистрированный пользователь через личный профиль будет иметь возможность получать актуальную информацию о различных событиях, происходящих в стране его проживания. Вместе с тем, улучшены поисковые, навигационные механизмы и аналитические возможности программы. На сайт добавлен раздел интерактивных карт.
Консулам было представлено мобильное приложение, аналогичное веб-сайту.
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