

МИД Эстонии: посол России должен покинуть Таллин одновременно с отъездом эстонского посла

23.01.2023 16:34





Посол России Владимир Липаев должен покинуть Таллин одновременно с отъездом посла Эстонии из Москвы 7 февраля, заявил МИД Эстонии в Twitter.



В сообщении говорится, что Эстония приняла к сведению решение России сократить дипломатическое присутствие до уровня временных поверенных в делах.



«Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, что означает, что российский посол уедет тогда же, когда эстонский посол покинет Россию».

Ранее в МИД РФ заявили, что посол Эстонии Маргус Лайдре должен покинуть Россию 7 февраля в ответ на сокращение численного состава российского посольства в Таллинне. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что эстонский режим «получил, что заслужил». Также Россия понизила уровень дипломатических отношений.



В апреле 2022 года Липаева уже хотели выслать из Эстонии. Экс-глава МИД Эстонии, депутат Рийгикогу Урмас Рейнсалус другими депутатами обратился к правительству Эстонии с призывом объявить Липаева персоной нон грата. Предложение было сделано из-за военных преступлений России в Украине. Однако 5 апреля эстонские власти ограничились вызовом российского посла в МИД.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





