

Министр финансов: Ни у кого нет оснований подозревать, что в Грузии санкции не соблюдаются должным образом

23.01.2023 18:58





«Мы ежедневно обмениваемся информацией с США и Евросоюзом, поэтому ни у кого нет оснований подозревать, что в Грузии санкции не соблюдаются должным образом», — заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на брифинге после завершение сегодняшнего заседания правительства.



Как отметил Лаша Хуцишвили, в части исполнения санкций, как в финансовой сфере, так и в части торговли, правительство Грузии и Национальный банк осуществляют очень жесткий контроль.



По словам министра финансов, можно смело сказать, что Грузия является одной из передовых стран в направлении применения международных санкций.



«Все инструменты, которые необходимо иметь стране в этом направлении, как в таможенном направлении, так и в финансовом направлении по отношению к банковскому сектору, есть. Мы находимся в постоянном непосредственном контакте с органами и агентствами, осуществляющими соответствующий контроль, как в Евросоюзе, так и в Великобритании, США и других странах, которые непосредственно ввели санкции. Соответственно меры, которые приняла Грузия, являются гарантией того, что Грузия четко выполняет свои обязательства», — заявил Лаша Хуцишвили.





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