

Планируется удвоить денежную помощь во время «декретного» отпуска

23.01.2023 18:59





Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в администрации правительства состоялось заседание правительства.



Члены кабинета министров обсудили 11 вопросов, включенных в повестку дня.



Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.



Как сообщается, среди обсуждаемых вопросов был проект постановления правительства Грузии «Об определении размера денежной помощи, предоставляемой в период оплачиваемого отпуска в связи с беременностью и родами и оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, а также оплачиваемого отпуска в связи с усыновлением новорожденного».



Согласно проекту постановления, размер указанной денежной помощи был определен в размере 2000 лари вместо 1000 лари.



Вместе с тем, учителям публичных школ в связи с оплачиваемым отпуском из-за беременности и родов, ухода за ребенком, а также усыновления новорожденного вместе с вышеупомянутой помощью, в качестве дополнительного меры социальной защиты, получат дополнительную надбавку к полному размеру заработной платы, выделяемой им в период отпуска в рамках ассигнований Министерства образования и науки.





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