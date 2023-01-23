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Планируется удвоить денежную помощь во время «декретного» отпуска
23.01.2023 18:59
Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в администрации правительства состоялось заседание правительства.
Члены кабинета министров обсудили 11 вопросов, включенных в повестку дня.
Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.
Как сообщается, среди обсуждаемых вопросов был проект постановления правительства Грузии «Об определении размера денежной помощи, предоставляемой в период оплачиваемого отпуска в связи с беременностью и родами и оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, а также оплачиваемого отпуска в связи с усыновлением новорожденного».
Согласно проекту постановления, размер указанной денежной помощи был определен в размере 2000 лари вместо 1000 лари.
Вместе с тем, учителям публичных школ в связи с оплачиваемым отпуском из-за беременности и родов, ухода за ребенком, а также усыновления новорожденного вместе с вышеупомянутой помощью, в качестве дополнительного меры социальной защиты, получат дополнительную надбавку к полному размеру заработной платы, выделяемой им в период отпуска в рамках ассигнований Министерства образования и науки.
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