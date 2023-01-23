

Парламентская делегация Грузии поддержала Тини Кокса на посту президента ПАСЕ

23.01.2023 19:02





Парламентская делегация Грузии поддержала Тини Кокса на посту президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Перед голосованием вопрос прокомментировал председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



Как заявил Кобахидзе, грузинская делегация не поддержала бы альтернативного кандидата и привела для этого конкретную причину.



«Мы поддерживаем переизбрание Тини Кокса. В Совете Европы принятой практикой является то, что после избрания по определенной квоте квота политической партии используется для переизбрания на второй срок. В этом случае проводятся выборы. Альтернативный кандидат есть, но принципиально мы будем поддерживать продолжение той практики, которая сложилась в Ассамблее. Альтернативный кандидат – г-н Мерешко, представитель Украины, причастный к принятию абсолютно неприемлемых для нас изменений. Это один из факторов, почему мы не поддержим его кандидатуру. Мы поддержим кандидатуру Тини Кокса. Речь идет об изменениях, связанных с внесением фамилии Саакашвили в предыдущую резолюцию, на предыдущей сессии, что для нас было категорически неприемлемо», — заявил Кобахидзе.



Тини Кокс во второй раз избран председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы.







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