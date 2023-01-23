|
|
|
Латвия в знак солидарности с Эстонией снижает уровень дипотношений с РФ
23.01.2023 20:20
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил о понижении дипотношений с РФ после решения Москвы выслать посла Эстонии. Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.
"В связи с продолжающейся грубой российской агрессией против Украины и в знак солидарности с Эстонией, Латвия снижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России соответствующих действий", - заявил министр.
Россия приняла решение снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах, в связи с чем послу Эстонии в РФ Маргусу Лайдри приказано покинуть Россию до 7 февраля 2023 года.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу после этого заявил, что призовет страны-члены ЕС придерживаться принципа паритетности в дипломатических отношениях с Россией, согласно которому количество дипломатов в обеих странах должно быть одинаковым.
В российских посольствах в большинстве европейских стран работает больше дипломатов, чем в посольствах этих стран в России.
МИД Литвы назвал решение Москвы выслать эстонского посла признаком отчаяния.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна