

В «Мечте» объяснили, почему не поддержали украинского кандидата на пост председателя ПАСЕ

23.01.2023 20:21





Тин Кокс был избран на второй срок председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).



Представитель Украины Александр Мережко также баллотировался на пост президента ПАСЕ, но грузинская делегация поддержала Тина Кокса.



Александр Мережко является членом правящей партии Украины «Слуга народа».



Как заявил перед голосованием председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе, Александра Мережко не поддержали, поскольку он участвовал в принятии ПАСЕ резолюции, в которой Михеил Саакашвили упоминается как политзаключенный.



«Мы поддерживаем переизбрание Тина Кокса. В Совете Европы принята практика, согласно которой, когда президент избирается по квоте определенной политической партии, он избирается на второй срок. Альтернативным кандидатом является представитель Украины Мережко, который участвовал во внесении изменений, которые были абсолютно неприемлемы для нас. Это один из факторов, почему мы не поддержим его кандидатуру. Мы говорим об изменениях, связанных с внесением фамилии Саакашвили в предыдущую резолюцию, на предыдущей сессии, что было для нас категорически неприемлемо», — заявил Кобахидзе журналистам в Страсбурге.



Платформа журналистских расследований «Досье», основанная Михаилом Ходорковским, и Evobserver обвиняют нынешнего и бывших президентов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в связи с агентом ГРУ России.



СМИ рассказывают, как организация, поддерживающая права человека, демократию и верховенство закона, поддерживала российское правительство, когда то ужесточало режим и готовило нападение на Украину.



Согласно журналистскому расследованию, нынешний глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тин Кокс в течение нескольких лет служил проводником интересов Кремля.





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