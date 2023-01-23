

Франция и Германия поддерживают европейский путь Украины, Грузии и Молдовы

23.01.2023 20:29





Согласно французско-германской декларации, опубликованной 22 января по случаю 60-летия Елисейского договора, Германия и Франция поддерживают европейский путь Украины, Грузии и Молдовы.



В документе две страны подчеркивают их усиленную вовлеченность на восточном фланге НАТО и Евросоюза и подтверждают свою «готовность повышать устойчивость наших восточных партнеров, в том числе через Европейский фонд мира и в рамках Восточного партнерства, и поддерживать Украину, Молдову и Грузию на их европейском пути».



В то же время Германия и Франция осуждают российскую агрессию. Согласно декларации, вместе с союзниками и партнерами две страны готовы защищать европейские ценности и интересы и поддерживать международную повестку дня на основе принципов Устава ООН.



В совместной декларации Германия и Франция обсуждают также вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как — сильная европейская внешняя политика и политика безопасности; Укрепление европейской обороны; Сильная промышленная, технологическая и цифровая политика; Экономическая мощь; Энергетическая безопасность; Переход к зеленой экономике и укрепление европейской демократической модели.





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