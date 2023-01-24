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Чиновникам в Украине запрещено выезжать за границу с негосударственной целью
24.01.2023 11:28
Есть принципиальное решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно выезда чиновников за границу – ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся, - об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Украинская правда».
«Есть принципиальное решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, различных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас - будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся», - заявил Зеленский.
По его словам, в пятидневный срок кабинет министров должен внести соответствующие изменения в правила пересечения госграницы.
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