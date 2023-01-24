

К продлению и ужесточению санкций ЕС против России присоединились восемь стран

24.01.2023 11:41





Восемь стран присоединились к продлению и ужесточению санкций против России со стороны Евросоюза. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС.



Евросоюз принял решение о продлении санкций до 15 марта 2023 года в сентябре, а в декабре ужесточил ограничения, введенные против России из-за ее интервенции в Украину, и расширил «черный список».



К решениям Совета присоединились страны-кандидаты: Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния-Герцеговина, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли – Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.



По сообщению ЕС, эти страны будут следить за тем, чтобы их национальная политика соответствовала решениям Совета. ЕС приветствует это решение.







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