

Премьер-министр Грузии встретился с послом ОАЭ в Грузии

24.01.2023 12:18





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Грузии Ахмедом Ибрагимом Ахмедом Тахером аль Нуайми.



На встрече ознакомительного характера разговор коснулся отношений между двумя странами и перспектив дальнейшего сотрудничества. Глава правительства поздравил дипломата с назначением послом в Грузии и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.



На встрече было подчеркнуто, что визит премьер-министра Грузии в Объединенные Арабские Эмираты стал дополнительным шагом на пути к укреплению дружбы и партнерства между странами. Премьер-министр выразил благодарность послу за гостеприимство и теплый прием, оказанные правительством Объединенных Арабских Эмиратов во время его визита в эту страну.



Были подчеркнуты дружба и тесное партнерство между странами, а также выражена готовность к дальнейшему углублению существующего сотрудничества в различных сферах.





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