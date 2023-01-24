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Премьер-министр Грузии встретился с послом ОАЭ в Грузии
24.01.2023 12:18
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Грузии Ахмедом Ибрагимом Ахмедом Тахером аль Нуайми.
На встрече ознакомительного характера разговор коснулся отношений между двумя странами и перспектив дальнейшего сотрудничества. Глава правительства поздравил дипломата с назначением послом в Грузии и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
На встрече было подчеркнуто, что визит премьер-министра Грузии в Объединенные Арабские Эмираты стал дополнительным шагом на пути к укреплению дружбы и партнерства между странами. Премьер-министр выразил благодарность послу за гостеприимство и теплый прием, оказанные правительством Объединенных Арабских Эмиратов во время его визита в эту страну.
Были подчеркнуты дружба и тесное партнерство между странами, а также выражена готовность к дальнейшему углублению существующего сотрудничества в различных сферах.
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