

Манджгаладзе: Когда живешь в адской среде, ангелов не найти

24.01.2023 13:55





Когда живешь в адской среде, ангелов не найти. Естественно, кто-то кому-то всегда будет не нравиться, но из-за этого мы никогда не отказываемся от борьбы,- заявил в передаче «Ньюсрум» на канале «Палитраньюс» один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, говоря об акции, запланированной на 24 февраля.



По его словам, «Грузинская мечта» перешла к открытому флирту с Россией, и этот процесс должен остановиться.



««Грузинская мечта» ведет себя так недостойно, неблаговидно, что мы хотим показать миру, и также хотим, чтобы общество внутри страны знало, что настоящая Грузия другая. «Грузинская мечта» хочет превратить предательство, трусость, коллаборацию в стиль жизни и акция против этого. Эта акция не направлена ни против кого, это демонстрация нашего единства. У людей могут быть разные мотивы, чтобы прийти на акцию, но это не значит, что мы не должны прийти на акцию и должны оставить эту страну горстке чиновников "Грузинской мечты", которая уже перешла на открытый флирт и политическое сотрудничество с Россией. Лавров хвалит Кобахидзе, Кобахидзе хвалит Лаврова. Вспоминаются слова Дугина - если бы мы вошли в Тбилиси на танках в 2008 году, мы бы не смогли привести правительство лучше, чем "Грузинская мечта". Сейчас идет реализация этого проекта и процесса. Вместо Европы, мы можем через некоторое время проснуться и нам наметят целью союз России и Беларуси как альтернативу Европе. Эта акция должна быть направлена против вот этого. Когда начинаешь процесс, он может понравиться не всем. Никто не сказал, что это акция политиков, никто не сказал, что это акция Георгия Вашадзе», - сказал Манджгаладзе.



Напомним, оппозиционные политические партии («Дроа», «Гирчи– Больше свободы» и «Стратегия Агмашенебели») и представители различных сфер анонсировали 24 февраля акцию в поддержку европейского выбора Грузии и в знак солидарности с Украиной.





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