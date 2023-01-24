

Самнидзе: Важно, чтобы граждане еще раз сказали власти, что не допустят, чтобы «Грузинская мечта» изменила курс

24.01.2023 15:26





Важно, чтобы граждане еще раз сказали власти, что не допустят, чтобы «Грузинская мечта» изменила курс, с этой точки зрения важна любая акция, и я тоже буду на таком собрании, - об этом журналистам сообщила председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе в связи с анонсированной 24 февраля акцией.



Кроме того, Самнидзе считает важным то, какие посылы будут у организаторов акции, потому что нельзя создавать такие ожидания, которые не могут быть выполнены и вызовут в обществе фрустрацию.



«24 февраля важно в том плане, чтобы в этот день наши граждане еще раз сказали власти, что наблюдают за политикой «Грузинской мечты» и не допустят, чтобы на фоне этих расплывчатых позиций «Грузинская мечта» отчетливо осмелилась и изменила курс. С этой точки зрения важна любая акция, и я тоже буду на таком собрании. Но весьма важен каждый посыл со стороны организаторов акции и цель этой встречи. Если в течение этого месяца мы часто слышим о национально-освободительном движении и такого типа посылах, которые создают в обществе такие ожидания, которые мы не сможем выполнить, это будет проблемой, и я напомню коллегам еще раз, что ожидания нельзя повышать так, чтобы затем вызвать в обществе фрустрацию. Поэтому каждый посыл со стороны организаторов в течение этого месяца имеет большое значение, и от этого зависит и моя будущая позиция», — сказала Самнидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





