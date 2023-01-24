

Талаквадзе: В проекте резолюции также говорится, что Россия должна вывести свои войска с территории Грузии

24.01.2023 15:28





«Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рассмотрел инициированное нашей делегацией изменение», — заявил член парламентского большинства Арчил Талаквадзе.



Как отметил Талаквадзе, в проект резолюции, связанный с саммитом в Рейкьявике, внесено изменение, согласно которому, в самый первый параграф добавлен текст о Грузии, где говорится, что осуществляемая Россией агрессия и оккупация грузинских территорий являются грубым нарушением принципов международного права.



«В проекте резолюции также говорится, что Россия должна вывести свои войска с территории Грузии. Резолюция уже вынесена на пленарное заседание, а окончательный вариант документа будет утвержден на голосовании. Важно, что политический комитет поддержал это инициированное нами изменение. Что касается резолюции саммита в Рейкьявике, очень важен тот факт, что о Грузии говорят во многих местах, потому что сам этот саммит посвящен и направлен на консолидацию Европы, на объединение Европы в связи с вызовами, которые существуют на континенте сегодня. Соответственно, выдвижение вопроса Грузии на первое место в повестке дня, конечно, очень важно для нашей страны. Вместе с нашими партнерами мы сделали все, чтобы тематика, связанная с Грузией, была максимально отражена в тексте резолюции, этот проект будет вынесен на утверждение на пленарной сессии», — заявил Талаквадзе.





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