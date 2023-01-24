

Теона Акубардия, Анна Бучукури и Хатуна Самнидзе вызывают Ираклия Гарибашвили выступить в парламенте

24.01.2023 15:29





Депутаты парламента Теона Акубардия, Анна Бучукури и Хатуна Самнидзе вызывают премьер-министра Ираклия Гарибашвили в законодательный орган в порядке интерпелляции.



Как заявила Акубардия на сегодняшней пресс-конференции, несмотря на установленные законом сроки или взятые на себя обязательства перед НАТО, у Грузии до сих пор нет обновленных основных концептуальных документов в сфере национальной безопасности — «Концепция национальной безопасности», документа об оценке угроз и стратегии национальной обороны.



По словам депутата, в то же время в Совете национальной безопасности, планирующем и координирующем органе политики национальной безопасности, не ведется регулярное обсуждение вопросов, предусмотренных законом, что является прямой обязанностью премьер-министра.



Вопрос депутатов также касается того, почему оборонный бюджет за 10 лет правления «Грузинской мечты» был радикально сокращен по отношению к ВВП на фоне увечившихся угроз и вызовов.



«Спустя год после крупномасштабной агрессии России против Украины, что вы предприняли для укрепления обороноспособности Грузии в тесной координации с западными партнерами (США, Великобритания, другие стратегические партнеры, НАТО, ЕС)? Когда вы собираетесь выработать общенациональное видение деоккупации и мирного урегулирования конфликта, предусмотренное резолюцией парламента Грузии № 07-3/99 от 21.07.2021, а также утвердить национальную стратегию для борьбы с гибридными угрозами?», — поинтересовалась Теона Акубардия.





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