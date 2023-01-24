

Хвичия: Я не собираюсь идти на эту акцию и вообще ни на одну оппозиционную акцию

24.01.2023 15:32





Депутат «Гирчи» Яго Хвичия не намерен присоединяться к акции, запланированной на 24 февраля. Как он заявил журналистам, процесс должен начинаться с самоопределения, а политики должны спросить у себя, почему они хотят, чтобы люди вышли на улицы.



«Я не собираюсь идти на эту акцию, и вообще ни на одну оппозиционную акцию, пока не буду знать, чего хочет та или иная партия, за что она борется и для чего ей нужна моя помощь. Мы выражаем солидарность с Украиной каждый день и зачем для этого ждать 24 февраля», - сказал Хвичия.



Он считает, что акции нужны им для своих политических целей.



«Вы видели, чтобы политическая партия в Грузии проводила акцию ради чужих политических целей?! Говорят, что выразят солидарность Украине 24 февраля, думаю, и это хорошо. Политические партии всегда стараются что-то предложить своим избирателям, как, например, летом было предложение, что с осени, мол, свергнут «Мечту», устроят революцию, «горячая очень» и т.д. Те люди, которые анонсировал «горячую очень», анонсируют «горячую весну»», - сказал Хвичия.



Напомним, оппозиционные политические партии («Дроа», «Гирчи– Больше свободы» и «Стратегия Агмашенебели») и представители различных сфер общества анонсировали 24 февраля акцию в поддержку европейского выбора Грузии и в знак солидарности с Украиной.





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