

Сегодня в Тбилиси пройдет марш против диктатуры

24.01.2023 15:33





Сегодня (24 января) в Тбилиси пойдет марш против диктатуры, организованный проживающими в Грузии гражданами Ирана и России.



Согласно анонсу, митинг начнется в 19:00, его участники будут опротестовывать войну в Украине и режимы, установившиеся в собственных странах. Шествие стартует от площади Первой республики и завершится у здания парламента.



«Наши народы настрадались от сумасшедших и опасных диктаторов, несущих сегодня угрозу всем своим соседями и всему миру. Путин сегодня терроризирует народ Украины, а хаменеистский режим Ирана помогает ему в этом поставляя боеприпасы и дроны.



Мы должны напоминать западному сообществу, что диктатуры убивают людей. Мы должны требовать более решительных действий для борьбы с ними. Мы должны напомнить своим соотечественникам, что решающий удар по диктатуре должны нанести мы. И помнить про солидарность и не оставлять товарищей в беде. Вместе мы сможем это остановить! Также мы благодарны Грузии и её народу за то, что мы можем спокойно, не опасаясь за свою жизнь, проводить акции и протестовать здесь», — сказано в заявлении организаторов.



Источник: СОВА

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