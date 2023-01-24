

Кобахидзе: мы не поддержали украинского кандидата в ПАСЕ из-за резолюции по Грузии

24.01.2023 15:35





Грузинская делегация не поддержала украинского кандидата, баллотировавшегося на пост президента ПАСЕ, потому что он участвовал в принятии резолюции, где Михаил Саакашвили упомянут в качестве политзаключенного. Так в Тбилиси объяснили отказ голосовать в пользу Александра Мережко.



«Мы поддерживаем переизбрание Тини Кокса. В Совете Европы принята практика, согласно которой, когда президент избирается по квоте определенной политической партии, он избирается на второй срок. Альтернативным кандидатом является представитель Украины Мережко, который участвовал во внесении изменений, которые были абсолютно неприемлемы для нас. Это один из факторов, почему мы не поддержим его кандидатуру. Мы говорим об изменениях, связанных с внесением фамилии Саакашвили в предыдущую резолюцию, на предыдущей сессии, что было для нас категорически неприемлемо», — заявил Кобахидзе перед голосованием в Страсбурге.



Платформа журналистских расследований «Досье», основанная Михаилом Ходорковским, и Evobserver обвиняют нынешнего и бывших президентов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в связи с агентом ГРУ России. Журналисты утверждают, что Тини Кокс в течение нескольких лет лоббировал интересы Кремля.



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