

«Ни одна красная черта не осталась непересеченной» — Мелия ответил оппонентам

24.01.2023 15:55





Председатель «Нацдвижения» Ника Мелия ответил на обвинения оппонентов в том, что он получил в подарок дорогой автомобиль от основателя грузинского телеканала «Формула» и бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили.



По словам Мелия, упоминание о «подарках» со стороны оппонентов, это низость, «полная лжи, домыслов и клеветы».



Что заявил оппонент Мелия?

22 января Леван Бежашвили, член штаба Левана Хабеишвили, кандидат в председатели «Нацдвижения» заявил в эфире телеканала «Формула», что при проведении нескольких выборов Давид Кезерашвили лично помогал Нике Мелия, и тот, получил от него подарки, в том числе дорогую машину, которой Мелия пользуется по сей день.



«Во время нескольких выборов ему [Нике Мелия] лично помогали, он лично получал подарки, дорогую машину, на которой ездит и т.д.. Мы его спрашивали, почему он начал эту тему, она, что была актуальна для грузинской политики или партийной деятельности? [До этого] ни разу не было ни заявления, ни даже намека на то, что [Давид Кезерашвили] пытается получить какое-то скрытое влияние, кого-то сместить, кого-то назначить, кого-то внести в список», — сказал Леван Бежашвили.



«Не оставили непересеченной ни одной красной линии»

В ответ на обвинения оппонентов Ника Мелия опубликовал заявление в соцсети. По его словам, его оппоненты не оставили непересеченной ни одной красной линии.



«Обществу, у которого есть честь, действительно сложно слушать все, о чем говорит сторона моего оппонента на внутрипартийных выборах.



Практически ни одна красная черта не осталась непересеченной. Сегодня перешли к упоминанию «подарков». Все это, помимо того, что является низким поступком, полно лжи, домыслов и клеветы.



Мне жаль и даже стыдно писать статус на эту тему, в то время как перед партией и страной стоят огромные задачи, но пропаганда работает так — сегодня многие пишут об этой теме и посвящают ее теле эфирам, и я обязан говорить правду прежде всего сторонникам «Нацдвижения»», — написал Мелия.



По словам Мелия, после выхода из тюрьмы его друзья посчитали, что ему нужна охрана и дополнительная машина, поэтому он отдал автомобиль принадлежащий его семье, охране, а сам пользовался партийным автомобилем (Mazerati).



По словам Мелия, автомобиль, которым он сам пользовался, партии передал по просьбе Кобы накопия Заза Окруашвили. В партии не было нужны в дополнительном автомобиле. Ходя, по его словам, Давид Кезерашвили «неожиданно» прислал ему машину.



«Однажды, к моему удивлению, Петре Цискаришвили и Зураб Меликишвили сказали мне, что в партийном гараже находится подержанная машина, которую прислал Давид Кезерашвили. Я его, конечно, об этом не просил, он решил сам, о чем позже упомянул в телефонном разговоре.



После того как я увидел попытку Давида Кезерашвили вмешаться во внутрипартийные процессы, мы несколько раз (с июня 2022 года) пытались вернуть ему эту машину. Наконец, полтора месяца назад я попросил Бачо Долидзе передать ее члену семьи Кезерашвили, Диме Чиковани, который эту машину не принял, по сей день. она стоит в гараже партии», — пишет Мелия.



В конце длинного поста Мелия лично обращается к Давиду Кезерашвили с вопросом:



«Так это происходило, а не так, как это распространяют поддерживающие Мерабишвили/Кезерашвили коллеги. Господа, «подаренная» машина Кезерашвили стоит в партийном гараже. Давит Кезерашвили, на что еще ты можешь пойти?», — пишет Мелия.



Нетгазети

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