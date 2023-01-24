

Бокерия обвинил ЕНД и партию «За Грузию»: «Не использовали инструменты выявления незаконных действий властей»

24.01.2023 16:02





Сегодня, 24 января, партия «Европейская Грузия» провела брифинг по поводу проверки деятельности мэрии со стороны оппозиционных горсоветов Зугдиди и Рустави.



По словам членов партии, в мае 2022 года «Европейская Грузия» запросила информацию о проведения ревизии, у Зугдидского и Руставского сакребуло (горсовет), а в декабре у мэрии и ее структурных подразделений.



Как заявил председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия, «Нацдвижение» и партия Гиорги Гахария «За Грузию», которые составляют «большинство» в указанных городских советах, в течение года, не использовали эффективные инструменты для выявления незаконных действий властей.



По словам Бокерия, «режим Иванишвили использует незаконные, преступные методы для удержания нелегитимной власти», пользуясь беспринципностью и безразличием некоторых своих противников, особенно «Национального движения», которое он представляет как партию, «олицетворяющую противников режима».



«За год деятельности ни одна из указанных сторон не использовала эффективные инструменты для выявления незаконных действий власти, с помощью которых режим способен удерживать власть вопреки интересам граждан. Партия Гахария и «Национальное движение» не использовали для этого самый действенный инструмент – ревизионную комиссию – в этих двух горсоветах.



В Руставском городском совете комиссия не создавалась, а ревизионная комиссия Зугдидского городского совета не проверяла прошлую или настоящую деятельность какой-либо бюджетной организации», — заявил Бокерия.



«Проверка деятельности бюджетных организаций дала бы возможность гражданам говорить о неправомерных действиях власти на основе фактов, а противникам режима — возможность легитимного давления на власть», — добавил политик.



По словам Бокериа, важно, чтобы граждане различали стороны и «вынуждали их действовать с полным чувством ответственности и подотчетности», особенно там, где граждане оказали им доверие.



«И для этого мы считаем необходимым условием информирование избирателей о том, как ведут себя партии, где они получили большинство и эффективные инструменты управления», — сказал лидер «Европейской Грузии»



Член партии «За Грузию» Ана Бучукури отреагировала на заявление Бокерия. Она заявила, что пока Бокерия ничего не делает для парламента и занят проведением брифингов на темы сакребуло.



При этом Бучукури отметила, что ей жаль, что внимание средств массовой информации меньше сосредоточено на информировании деятельности совета.



«Что наша команда и Гиорги Гахария делали в советах? — «Грузинскую мечту» перевела в оппозицию, а «Национальному движению» не дали права реванша», — заявила Анна Бучукури.



В трех муниципалитетах Рустави, Зугдиди и Чхороцку, где мэрами являются представители «Грузинской мечты», «большинство» в горсоветах составляет оппозиция.





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