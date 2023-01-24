

Кобахидзе: Ослабление «Национального движения» необходимо для снижения поляризации в стране

24.01.2023 17:31





Процесс разделения, происходящий в «Нацдвижении», завершится хорошим результатом, хорошим результатом для нашей страны и грузинской демократии, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, оценивая процессы, происходящие в «Национальном движении».



По его словам, ослабление «Национального движения» необходимо для снижения поляризации в стране.



«Внутри «Нацдвижения» происходят очень хорошие процессы, и конечным результатом этих процессов обязательно будет дальнейшее ослабление «Нацдвижения», что необходимо для того, чтобы в грузинской политике сократилась степень радикализма и усилилась грузинская демократия. Исходя из этого, еще раз скажу, что в любом случае процесс разделения, который идет в «Нацдвижении», закончится хорошим результатом, хорошим результатом для нашей страны и для грузинской демократии», - сказал Кобахидзе.



Что касается распространенной информации о том, что Кезерашвили предложил Нике Мелия подержанный автомобиль, Кобахидзе выразил надежду, что данной темой заинтересуется Служба аудита.



«Что касается вопроса об автомобиле, то это само собой скандальная тема, исходя из того, что еще раз выявилось вращение «черных денег» в грузинской политике. Это нелегальное финансирование, которым, наверное, должна заинтересоваться Служба аудита. Когда олигарх дарит председателю партии автомобиль, это, конечно же, нелегальное партийное финансирование, которое по нашим законам карается достаточно строго. Посмотрим, какая позиция в этом плане будет у Службы аудита», - сказал Ираклий Кобахидзе.



Для справки, председатель «Единого национального движения» Ника Мелия в соцсети пояснил, в каких обстоятельствах, ему был предложен «подержанный автомобиль», который прислал Кезерашвили.



«У нас не было необходимости в дополнительном автомобиле, когда однажды неожиданно для меня Петре Цискаришвили и Зураб Меликишвили сказали мне, что в партийном гараже стоит подержанная машина, которую прислал Давид Кезерашвили. Я его, конечно, не просил, он решил по собственному желанию, а позже отметил в телефонном разговоре.



После того, как я увидел попытку Давида Кезерашвили вмешаться во внутрипартийные процессы, мы несколько раз (с июня 2022 года) пытались вернуть ему эту машину.



Наконец, полтора месяца назад я попросил Бачо Долидзе передать ее члену семьи Кезерашвили, Диме Чиковани, который не принял этот автомобиль и он по сей день стоит в гараже партии», — пишет Мелия.





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