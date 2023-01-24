

Касьянов: В случае угрозы из-за наплыва россиян, мы не исключаем возможности эвакуации граждан Украины из Грузии

24.01.2023 17:31





Посольство Украины в Грузии не исключает возможности эвакуации украинских граждан, «если им будет угрожать опасность после восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ и массового наплыва россиян».



Об этом временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил в интервью «Европейской правде».



«В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, я хочу сказать, что на сегодня посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии», - сказал Касьянов.



По его словам, на фоне значительного роста угрозы безопасного пребывания в Грузии в связи с «аномальным наплывом россиян» посольство всячески способствует возвращению украинских граждан в Украину.



«Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для тех, наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возвращения. При этом мы рассматриваем наземный транспорт как самый оптимальный», - добавил Касьянов.





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