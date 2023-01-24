

Вольский: Этот «триумвират» не может отвечать ни одному критерию

24.01.2023 17:32





Этот «триумвират» никак не может отвечать ни одному из критериев, характеризующих политическую силу, объединенную вокруг национальных интересов – анонсирование «горячей весны» будет безуспешным, – так первый вице-спикер парламента Гия Вольский откликнулся на акцию, анонсированную 24 февраля партиями «Дроа», «Гирчи – Больше свободы», «Стратегия Агмашенебели» и представителями различных сфер общества.



По словам Вольского, у них не будет поддержки общества, потому что та позиция, которую сегодня занимает власть, оптимальна для сохранения стабильности и обеспечения развития.



«Допускаются и акции, есть и всевозможные ресурсы для выражения мнения, это никогда не ограничивалось оппозиции, нет механизма, который ограничивал бы, но для общества имеет особое значение, кто называет себя «национальным движением» или кто для начала национального движения заявляет о собственных политических амбициях, чтобы стать лидером процессов. Если проанализировать все это, то этот «триумвират» никак не может отвечать ни одному критерию, характеризующему политическую силу, объединенную вокруг национальных интересов. Это политическое объединение можно оценить по многим признакам: по странности, его эклектичности, его прошлому и настоящему, думаю, у них нет перспективы в будущем.



Эти люди довольно давно эксплуатируют определенные темы, тему России, теперь тему Украины для спекуляций, но я в меньшей степени верю, что они действительно переживают за ситуацию, в которой оказалась Украина, наоборот, исходя из этой ситуации, думают получить как можно больше политических дивидендов. Их заявления, отношение к вопросам, к российским деньгам, к оккупации, дают нам основания думать, что анонсирование «горячей весны» будет безуспешным, общество это не поддержит», - заявил Вольский.





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