

Государственная служба аудита начала проверку информации о дарении Давидом Кезерашвили автомобиля Нике Мелия

24.01.2023 17:33





Департамент мониторинга политического финансирования Государственной службы аудита начал проверять информацию о дарении автомобиля председателю «Национального движения» Нике Мелия бывшим министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили.



Об этом Первому каналу Грузии заявили в службе по связям с общественностью Государственной службы аудита.



«Департамент мониторинга политического финансирования Государственной службы аудита приступил к изучению этого вопроса. В случае выявления факта нарушения законодательства будет принято соответствующее правовое реагирование», — заявили в ведомстве.





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