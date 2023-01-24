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Ираклий Кобахидзе об акции, анонсированной 24 февраля
24.01.2023 17:35
По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, политическое задание той части оппозиции, которая планирует провести акцию 24 февраля, это внести дестабилизацию в страну и в конечном счете открытие второго фронта.
Как заявил Кобахидзе журналистам, власть никому не даст права вносить в страну беспорядки.
«Эти люди с 24 февраля прошлого года неоднократно пытались пошатнуть обстановку в нашей стране, у этого была единственная цель, они действуют в соответствии с заданием и их задание - внесение дестабилизации в страну, и конечной целью этого является второй фронт. Когда мы говорим это, за этим стоит конкретная информация, которая у нас имеется. И в этом случае единственная цель этой попытки – пошатнуть ситуацию в стране, нарушить спокойствие и мир. Мы не дадим им возможности этого, у нас имеется своя ответственность перед обществом, никому не дать возможности нарушить мир в нашей стране», - сказал Ираклий Кобахидзе.
Напомним, оппозиционные политические партии («Дроа», «Гирчи– Больше свободы» и «Стратегия Агмашенебели») и представители различных сфер анонсировали 24 февраля акцию в поддержку европейского выбора Грузии и в знак солидарности с Украиной.
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