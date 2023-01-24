

В Тбилиси у посольства Германии пройдет акция с требованием передать Украине танки

24.01.2023 17:36





Украинские активисты проживающие в Грузии проведут митинг у посольства Германии и потребуют передачи Украине танков «Леопард». Митинг состоится завтра, 25 января.



Таким образом украинские активисты присоединяются к волне протестов #freeTheleopards (освободите леопардов) и призывают всех неравнодушных прийти к посольству Германии в Тбилиси.



«Нарисуйте плакаты, возьмите украинские флаги. Наш долг — сделать все возможное и невозможное для того, чтобы облегчить действия защитников Украины на фронте“, — говорится в заявлении организаторов митинга.



Танки Leopard произведены Германией, власти которой могут накладывать вето на передачу боевых машин другой стране. Многие страны призывают Берлин разрешить передачу танков Украине. Противники передачи Leopard считают, что это приведет к эскалации военного конфликта.





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