

Столтенберг: Страны, имеющие танки Leopard, уже могут готовить их к передаче Украине

24.01.2023 17:51





Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерение Германии быстро завершить процесс политической оценки относительно предоставления Украине основных боевых танков Leopard немецкого производства.



Он также подчеркнул, что вклад Германии и других союзников по Альянсу позволяет Вооруженным силам Украины добиваться реальных результатов на поле боя. Об этом руководитель Альянса заявил во вторник в Берлине во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, сообщает корреспондент Укринформа.



«У нас была дискуссия – танки Leopard. Это очень естественно - иметь эволюцию политических оценок, когда речь идет о возможностях, которые мы должны доставить в Украину. Также важно защитить пространство для конфиденциальных консультаций между союзниками, что является частью взаимодействия между ними. Мы также контактируем со многими партнерами, как мы это сделали в Рамштайне. Я приветствую сообщение от министра, что уже скоро процесс принятия решения будет завершен, потому что время имеет значение. Большой вклад был объявлен на прошлой неделе, и вскоре будут новые объявления, поскольку мы продолжаем продвигаться вперед», - сказал Столтенберг.



Он подчеркнул, что члены Альянса наращивают поставки разных видов бронированной техники для Украины. Некоторые союзники из стран на Востоке Альянса поставляют боевые танки. Недавно Франция объявила о предоставлении Украине легких боевых танков. Великобритания заявила о направлении в Украину современных основных танков Challenger 2.



«Таким образом, если взять все это вместе, включая объявления от Германии и других союзников по предоставлению широкого спектра бронированной техники для Украины, – это огромный дополнительный вклад в боевые возможности Украины. Этот вклад безотлагательный и важный, поскольку россия готовится к новому наступлению. Поэтому необходимо повысить возможности украинцев больше и быстрее, чтобы они были способны отразить эти наступления, и что также должно позволить им освободить свои территории», - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.



Столтенберг отметил, что сегодня во время дискуссии с министром обороны ФРГ был обсужден вопрос оценки возможностей поставки танков Leopard-2 для Украины, чтобы можно было подготовить эту технику и начать тренировку украинских экипажей. «Поэтому я приветствую послание от министра Писториуса (министр обороны ФРГ – ред.), что союзники, имеющие эти танки, получили призыв начать эту работу», - отметил Йенс Столтенберг.



Он особо отметил важность того, что Германия уже поставляет в Украину значительную военную помощь, в том числе артиллерийские системы, боеприпасы, развитые системы противовоздушной защиты, включая установки Gepard, IRIS-T, и тяжелые бронетранспортеры Marder. Это важные возможности бронированной техники, которые существенно усиливают боевые возможности Украины.



Как сообщалось, Столтенберг прибыл накануне в немецкую столицу для «знакомства» с новым главой Бундесвера, который был назначен на этот пост в прошлый четверг.



На прошлой неделе во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайне не удалось получить согласования Германии на поставки в Украину основных боевых танков Leopard-2, хотя процесс принятия решения по этому поводу продолжается.





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