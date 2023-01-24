

Ираклий Гарибашвили встретился с государственными поверенными

24.01.2023 17:55





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с государственными поверенными.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждались проекты, которые будут реализованы в текущем году.



Глава правительства выслушал новые инициативы губернаторов и дал конкретные поручения.



Премьер-министр поинтересовался процессом выплат компенсаций населению, пострадавшему от стихии в январе.



Как известно, по решению премьер-министра, на осуществление мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий в муниципалитетах было выделено 19 695 000 лари. Кроме того, из резервного фонда правительства было выделено 1 470 000 лари для компенсации пострадавшему от стихии населению.



На встрече обсуждался ход реализации программы «Обновленные регионы». По всей стране завершен первый этап работ, предусмотренных первым этапом программы, в рамках которого были полностью обновлены 564 здания, налажены инженерные сети, обновлены и построены 92 парка и сквера. Программа продолжается, и на данном этапе в рамках программы уже инвестировано 400 миллионов лари.



Вместе с тем, на встрече обсуждалась подпрограмма содействия занятости на общественных работах, задействованная по инициативе премьер-министра. С 1 марта 2022 года по 23 января 2023 года в рамках данной программы было трудоустроено более 30 000 социально незащищенных лиц.





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