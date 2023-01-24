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Кабмин Украины уволил пятерых глав обладминистраций и нескольких замминистров
24.01.2023 17:56
Кабинет министров Украины уволил пятерых глав областных администраций и нескольких заместителей министров.
По информации украинских СМИ, с должностей заместителей министров уволены: заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря, заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода и заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
Также правительство поддержало проекты указов президента Владимира Зеленского об увольнении глав областных военных администраций: главы Днепропетровской областной администрации Валентина Резниченко, главы Запорожской областной администрации Александра Старуха, главы Киевской областной администрации Алексея Кулебы, главы Сумской областной администрации Дмитрия Живицкого и главы Херсонской областной администрации Ярослава Янушевича.
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