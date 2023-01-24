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Касьянов: Грузия начала двигаться в другую сторону от ЕС и НАТО
24.01.2023 18:02
Власти Грузии начали движение в противоположном направлении от Европейского Союза и НАТО, хотя официально продолжают декларировать соблюдение европейского пути.
Об этом в интервью "Европейской правде" сказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
"Грузия подала заявку, как вы знаете, на получение статуса кандидата в ЕС. В настоящее время (Грузия) официально подтверждает свою принципиальную позицию для вступления в ЕС и НАТО, которые закреплены в конституции Грузии. Евроатлантические стремления поддерживает большинство населения Грузии, что не отрицается и не опровергается действующими грузинскими властями, однако по факту мы имеем, что страна, которая продолжает свое последовательное движение к ЕС и НАТО в заявлениях своих политиков, начала двигаться в другую сторону", - сказал Касьянов.
По его словам, очевидно пренебрежение грузинскими властями общими основами внешней политики и политики безопасности и факт нарушения третьего пакета санкций ЕС.
Касьянов также не исключил возможности эвакуации украинских граждан, если им грозит опасность после возобновления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ и массового наплыва россиян.
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