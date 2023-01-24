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Касьянов: Грузия говорит, что идет в ЕС и НАТО, а по факту движется в другую сторону
24.01.2023 18:19
Власти Грузии начали движение в противоположном направлении от Европейского Союза и НАТО, хотя официально продолжают декларировать соблюдение европейского пути.
Об этом в интервью "Европейской правде" сказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
Касьянов напомнил, что Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС и сейчас официально подтверждает свою принципиальную позицию вступления в ЕС и НАТО, которые закреплены в конституции Грузии. Кроме того, евроатлантическое стремление поддерживает большинство населения Грузии, что не отрицается и не опровергается действующей грузинской властью.
"Однако что мы имеем по факту? По факту мы имеем, что страна, которая продолжает свое последовательное движение в ЕС и НАТО в заявлениях своих политиков начала двигаться в другую сторону. Это очевидное для нас пренебрежение основными принципами общей внешней политики и политики безопасности. Это очевидный для нас факт, который составляет нарушение третьего пакета санкций Европейского Союза", - сказал он.
По его словам, намерения грузинских властей возобновить прямое авиасообщение с Россией также противоречат политике ЕС, который закрыл авиасообщение после российского вторжения в Украину.
"После объявления Российской Федерацией решения о частичной мобилизации подавляющее большинство грузинского населения уже покинуло территорию РФ. Используется основной аргумент - это забота о тех гражданах, которые на сегодня находятся на территории Российской Федерации. Без привязки к тем важным вопросам, которые, кстати, составляют основу нашего двустороннего сотрудничества - это деоккупация суверенных территорий, восстановление их территориальной целостности. Это магистральный курс в ЕС и НАТО и т.д.", - сказал Касьянов.
Напомним, посольство Украины в Грузии не исключает возможности эвакуации украинских граждан, если им будет угрожать опасность после восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ и массового наплыва россиян.
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