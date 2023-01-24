

Экс-канцлер Госуниверситета театра и кино заявила, что ушла в отставку из-за ультиматума Минкульта

24.01.2023 18:20





Бывший канцлер-руководитель администрации Государственного университета театра и кино им. Шота Руставели Русудан Тевзадзе заявила, что ей пришлось уйти с должности из-за ультиматума Министерства культуры Грузии: либо она уходит, либо университет не получает прибавку к бюджету.



Тевзадзе говорит, что почти год в завуалированной форме и намеками, ей давали понять, что она должна уйти. В Минкульте Грузии это заявление отрицают.



На своём брифинге Тевзадзе, член партии «За Грузию» (лидер экс-премьер-министр Гиорги Гахария), сказала, что всё изменилось после назначения Теа Цулукиани министром культуры.



«В связи с тем, что моя должность была избираемой, было мало механизмов, позволявших Минкульту меня уволить. Очень неловко, но фактически так и было — она [министр] начала торговать бюджетом. Бюджет университета дефицитный.



Еще в конце 2021 года я отправила [запрос на] повышение бюджета на 2023, для лучшего развития университета. Произошло то, чего я и ожидала. Университету не повысили бюджет. Начались торги, что если я покину должность, университет получит повышенный бюджет, действительно жизненно важный для университета», — рассказывает она.



Тевзадзе отметила, что многие люди вели с ней разговоры об уходе с должности, но этого никогда не происходило в письменном виде.



«Практически каждая вторая встреча с ректором заканчивалась намёком, что я политический фактор в [вопросе] повышении бюджета, то есть, своебразный барьер», — утверждает Тезадзе.



«Кульминационный момент наступил 21 декабря, когда должна была состояться последняя рабочая встреча в Минкульте между ректором, министром и командой. За несколько часов ректор попросил о встрече, на которой были несколько коллег и представители сферы. Они в очередной раз сказали, что к сожалению я являюсь политическим фактором, в связи с чем они переживают и что если я не уйду, бюджет не повысят.



Я задала легитимный вопрос — что всё это значит, нужно ли мне сказать, ухожу ли я, чтобы вы потом сообщили министру. Ректор сказал, что в принципе так оно и есть.



Тогда у меня не было чёткого ответа. Я вышла, много думала. После возвращения ректора со встречи в Минкульте мы вновь поговорили, после чего я решила написать заявление об уходе, так как ни в коем случае не могу поставить университет, коллег и самое главное, студентов, под риск неповышения бюджета Министерством и министром из-за меня», — заявила Тевзадзе.



Тевзадзе не желает восстановления должности. Представляющая её интересы организация «ISFED» направила дело к Народному защитнику.



Ответ Минкульта и университета



В пресс-службе Минкульта заявили, что ведомство не ставило ультиматумов и переадресовали в университет для получения ответов на другие вопросы.



Ректор университета Гиорги Шалуташвили в письменном комментарии заявил, что университет не располагает официальной информацией об ультиматуме, а на заседании Представительного совета от 28 декабря 2022 года «все члены Совета согласились, что в университете никогда не происходила дискриминация сотрудников по политическому признаку».



Нетгазети

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