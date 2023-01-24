

Посол Румынии: Румыния поддержала предоставление Грузии статуса кандидата

24.01.2023 18:33





«Румыния поддержала предоставление Грузии статуса кандидата, и у нас и впредь будет такая позиция», — заявил посол Румынии в Грузии Разван Ротунду.



По его словам, Еврокомиссия опубликует свое мнение о рекомендациях, над которыми работает Грузия, в конце года.



«Грузия работает над рекомендациями Евросоюза. Я знаю, что в Венецианскую комиссию подано несколько законопроектов. Европейская комиссия опубликует свое мнение в конце года. Также будут промежуточные отчеты. Румыния поддержала предоставление Грузии статуса кандидата, и мы и впредь будем занимать такую ​​позицию. Решение должно быть принято консенсусом 27 стран. Позиция Румынии заключается в том, что Грузия должна иметь статус кандидата», — заявил посол Румынии.





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