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Посол Румынии: Румыния поддержала предоставление Грузии статуса кандидата


24.01.2023   18:33


«Румыния поддержала предоставление Грузии статуса кандидата, и у нас и впредь будет такая позиция», — заявил посол Румынии в Грузии Разван Ротунду.

По его словам, Еврокомиссия опубликует свое мнение о рекомендациях, над которыми работает Грузия, в конце года.

«Грузия работает над рекомендациями Евросоюза. Я знаю, что в Венецианскую комиссию подано несколько законопроектов. Европейская комиссия опубликует свое мнение в конце года. Также будут промежуточные отчеты. Румыния поддержала предоставление Грузии статуса кандидата, и мы и впредь будем занимать такую ​​позицию. Решение должно быть принято консенсусом 27 стран. Позиция Румынии заключается в том, что Грузия должна иметь статус кандидата», — заявил посол Румынии.


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