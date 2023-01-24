

Анна Мария Шико: Грузия сделала очень много и надеюсь, что очень скоро она будет в ЕС

24.01.2023 18:34





«Венгрия поддерживала Грузию в процессе евроатлантической интеграции по всем направлениям», — заявила журналистам посол Венгрии в Грузии Анна Мария Шико.



Как заявила Анна Мария Шико, Венгрия активно поддерживает Грузию в выполнении 12 рекомендаций.



«Я думаю, что Грузия сделала очень многое. Мы активно поддерживаем то, что было выполнено из 12 рекомендаций. Мы всегда говорим смотреть на то, что было сделано. Стакан всегда наполовину полон, а не наполовину пуст. Самое главное двигаться в правильном направлении. Мы знаем, что народ Грузии хочет идти по тому же пути, и я надеюсь, что эта страна, которая очень близка моему сердцу, очень скоро будет в ЕС. Когда мы были кандидатами в ЕС, мы ожидали вступления в ЕС. Мы ожидали быть свободными, суверенными, среди равных за круглым столом. Так что и Грузия тоже будет за круглым столом», — заявил посол.





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