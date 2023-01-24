

По заявлению адвоката, у Михаила Саакашвили подтвердился коронавирус

24.01.2023 19:12





У третьего президента Грузии Михаила Саакашвили подтвердился коронавирус. Об этом «Интерпрессньюс» сообщил адвокат бывшего президента Шалва Хачапуридзе.



По словам адвоката, коронавирус у третьего президента подтвердился сегодня.



По словам Шалвы Хачапуридзе, сегодня он планирует навестить Михаила Саакашвили. Как заявляет адвокат, сегодня в «Вивамеде» бывший президент снова потерял сознание.





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