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По заявлению адвоката, у Михаила Саакашвили подтвердился коронавирус


24.01.2023   19:12


У третьего президента Грузии Михаила Саакашвили подтвердился коронавирус. Об этом «Интерпрессньюс» сообщил адвокат бывшего президента Шалва Хачапуридзе.

По словам адвоката, коронавирус у третьего президента подтвердился сегодня.

По словам Шалвы Хачапуридзе, сегодня он планирует навестить Михаила Саакашвили. Как заявляет адвокат, сегодня в «Вивамеде» бывший президент снова потерял сознание.


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